Все решения, обязывающие женщин становиться на военный учет, должны быть отменены, а курс на милитаризацию украинского общества – пересмотрен. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя ситуацию со скандальным приказом Министерства обороны.

"Три недели назад, когда разразился скандал вокруг приказа Минобороны о военном учете женщин, власти клятвенно обещали, что исправят ситуацию в ближайшие дни. Три недели прошли – и ничего не изменилось: женщины обязаны идти в военкоматы и тратить целые месяцы на то, чтобы пройти медкомиссию и стать на учет. Несмотря на бурю возмущения в обществе, власть отмалчивается. И это лучшее доказательство того, что никто на самом деле ничего менять не хочет", – заявил политик.

По мнению Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", такое поведение власти не только создает проблемы в жизни миллионов женщин, но и наносит вред самому государству.

"Нас всех пытаются приучить к мысли, что конфликт на Донбассе – навсегда, поэтому нужна повальная милитаризация общества. Нас заставляют поверить, что Украина обречена балансировать между миром и войной, которая истощает страну, разоряет экономику и загоняет в нищету украинские семьи. И делается это потому, что у власти нет политической воли, чтобы обеспечить урегулирование конфликта мирным путем. Нужно просто начать выполнять политическую часть Минских соглашений – и тогда не будет необходимости гнать женщин в военкоматы и ставить их на воинский учет", – объяснил он.

Народный депутат убежден, что восстановление мира на Донбассе – это ключевой шаг развития Украины и повышения уровня жизни ее граждан.

"Диалог, выполнение Минских соглашений – это шанс объединить страну. Это толчок к развитию экономики и созданию рабочих мест. Больше рабочих мест – это больше доходов для бюджета, возможность повысить зарплаты и пенсии. Это совсем другая Украина – мирная и развивающаяся, из которой люди не захотят уезжать", – добавил оппозиционный политик.

"Что касается "женской мобилизации", то, безусловно, все эти решения нужно отменять, и мы за это проголосуем. Но главное – вообще отменить политический и экономический курс последних восьми лет, который не дает украинцам жить в мире", – резюмировал Юрий Бойко.