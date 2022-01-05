Захист від кредитних аферистів. У додатку "Дія" - нова функція. Тепер користувачам надсилатимуть сповіщення про перевірку їхньої кредитної історії.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це унеможливить шахрайство. Мовляв, людина одразу знатиме, що на її прізвище намагаються оформити кредит, і зможе заблокувати такі операції. Повідомлення надсилатимуть і тоді, коли банк просто перевірятиме вашу кредитну історію. Функція вже працює. Оновлювати "Дію" не потрібно.