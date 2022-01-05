У додатку "Дія" користувачам надсилатимуть сповіщення про перевірку кредитної історії [ Редактировать ]
Захист від кредитних аферистів. У додатку "Дія" - нова функція. Тепер користувачам надсилатимуть сповіщення про перевірку їхньої кредитної історії.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це унеможливить шахрайство. Мовляв, людина одразу знатиме, що на її прізвище намагаються оформити кредит, і зможе заблокувати такі операції. Повідомлення надсилатимуть і тоді, коли банк просто перевірятиме вашу кредитну історію. Функція вже працює. Оновлювати "Дію" не потрібно.
по теме
У місті Оллолаї майже не лишилося людей. До того ж, оселі дедалі більше старішають.
Загалом у період від січня 19 до вересня 21-го року попит на кредити в Інтернеті зріс на 24 відсотки. Таке дослідження провела консалтингова агенція.
Михайло Федоров, зокрема, зазначив, що наступного року для пенсіонерів, які не мають змоги працювати з додатком "Дія", банки планують випустити фізичні картки
Нараховувати гроші на віртуальну банківську картку почали відучора.
Забагато бюрократичних проблем, пояснив голова Мінцифри Михайло Федоров.