В Казахстане застряла группа украинцев. Рейс в Киев планируется, предварительно, 6 января. Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко.

По данным украинского МИД, группа наших сограждан застряла в Алматы из-за приостановки работы аэропорта. По информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня, 6 января, планируется рейс в Киев.

"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", - надписал он.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил дипломатам сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане.

Впрочем, ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в стране, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Кроме того, в стране, охваченной протестами, частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, задерживаются или отменяются международные авиарейсы.

Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.

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