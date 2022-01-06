Протесты в Казахстане: десятки людей оказались в реанимации [ Редактировать ]
В Алматы погибли десятки протестующих во время утренней зачистки "антитеррористической операции". В целом по всей стране во время протестов пострадали сотни человек, около шестидесяти – в реанимации. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
По информации канала Ваzа в Telegram, который ссылается на местный департамент полиции, жителям Алматы с утра были разосланы смс-сообщения с предупреждением о проведении "антитеррористической операции" в городе и требованием не покидать дома.
Поскольку протестующие ослушались указания, во время зачистки погибли несколько десятков человек.
Сообщается, что площадь Республики Алматы зачистили несколько сотен силовиков в камуфляже и масках, оцепив центр города и открыв стрельбу по протестующим.
В департаменте полиции отметили, что устанавливаются лица ликвидированных в результате "антитеррористической спецоперации", называя вышедших на улицу людей "террористами".
"В результате митингов по всему Казахстану пострадали более тысячи человек, сообщает гостелеканал "Хабар-24" со ссылкой на республиканский Минздрав. 400 человек госпитализированы, более шестидесяти находятся в реанимации", - также говорится в сообщении.
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