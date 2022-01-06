В Алматы погибли десятки протестующих во время утренней зачистки "антитеррористической операции". В целом по всей стране во время протестов пострадали сотни человек, около шестидесяти – в реанимации. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

По информации канала Ваzа в Telegram, который ссылается на местный департамент полиции, жителям Алматы с утра были разосланы смс-сообщения с предупреждением о проведении "антитеррористической операции" в городе и требованием не покидать дома.

Поскольку протестующие ослушались указания, во время зачистки погибли несколько десятков человек.



Сообщается, что площадь Республики Алматы зачистили несколько сотен силовиков в камуфляже и масках, оцепив центр города и открыв стрельбу по протестующим.

В департаменте полиции отметили, что устанавливаются лица ликвидированных в результате "антитеррористической спецоперации", называя вышедших на улицу людей "террористами".

"В результате митингов по всему Казахстану пострадали более тысячи человек, сообщает гостелеканал "Хабар-24" со ссылкой на республиканский Минздрав. 400 человек госпитализированы, более шестидесяти находятся в реанимации", - также говорится в сообщении.

В городе Талдыкорган недовольные властями люди сожгли здание мэрии. 5 января они свалили памятник экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Также отмечается, что в Бишкеке, в Кыргызстане, начинают собираться люди в знак протеста против введения российских войск в Казахстан.

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