Забил до смерти разводным ключом: в Киеве пьяный расправился с матерью [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Голосеевском районе Киева мужчина насмерть забил родную мать разводным ключом. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел на улице Василия Касияна. Правоохранителям позвонила соседка, услышавшая крики. В квартире было обнаружено изуродованное тело женщины.
"Мы установили, что накануне в квартире между матерью и сыном возник словесный конфликт. В ходе спора мужчина взял в руки цветочный горшок и бросил им в потерпевшую, от чего последняя потеряла равновесие и упала. Далее фигурант взял железный разводной ключ и нанес матери множество ударов по голове, от которых она умерла", - отмечают в пресс-службе.
Подозреваемый был задержан после изъятия вещественных доказательств. Ему будут инкриминировать умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время идет досудебное следствие.
Ранее сообщали, что под Днепром в лесополосе нашли тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны его сослуживцы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Подольском районе Киева обнаружили останки человека
Около 6:00 между стрелком и двумя местными жителями произошел конфликт. Мужчина несколько раз выстрелил по оппонентам из пневматического пистолета. Ранения получил 31-летний мужчина, который скончался на месте до приезда медиков
В Кировоградской области мужчина зарезал свою жену из-за ревности и закопал в снегу.
В субботу, 25 декабря, в Киеве перекрыли движение по мосту Патона из-за сообщения о минировании
В Закарпатской области зять нашел мертвой свою тещу