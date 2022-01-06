В Голосеевском районе Киева мужчина насмерть забил родную мать разводным ключом. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Василия Касияна. Правоохранителям позвонила соседка, услышавшая крики. В квартире было обнаружено изуродованное тело женщины.

"Мы установили, что накануне в квартире между матерью и сыном возник словесный конфликт. В ходе спора мужчина взял в руки цветочный горшок и бросил им в потерпевшую, от чего последняя потеряла равновесие и упала. Далее фигурант взял железный разводной ключ и нанес матери множество ударов по голове, от которых она умерла", - отмечают в пресс-службе.

Читайте также В Киеве нашли останки человека (фото)

Подозреваемый был задержан после изъятия вещественных доказательств. Ему будут инкриминировать умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время идет досудебное следствие.

Ранее сообщали, что под Днепром в лесополосе нашли тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны его сослуживцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.