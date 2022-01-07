Во время массовых беспорядков в Алма-Ате застрелили казахского режиссера и музыканта Сакена Битаева. Об этом сообщил в Facebook журналист Данияр Адилбеков.

В Алмате мародеры застрелили моего друга - Битаева Сакена. Пуля попало в легкое Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. По словам друга который был с ним, у них хотели забрать автомобиль в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами.

Сакен Битаев был одним из талантливейших режиссеров - "отец казахского хип-хопа".

Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound - его детище. Режиссер от Бога - снимал разные вещи для Салема, в том числе и "Пацанские истории".

Как сообщали "Подробности", 7 января улицы Алма-Аты патрулируют военные, идет "зачистка" крупнейшего города страны от мародеров и протестующих. Солдаты стреляют в воздух. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ стрелять без предупреждения.