В опозиції переконують, що ціни на енергоресурси можна помітно зменшити [ Редактировать ]
Продовжує дорожчати не тільки пальне, а й інші енергоресурси. На європейській біржі тисяча кубів газу "перевалили" за тисячу доларів. Нагадаю, в Україні ціни на блакитне паливо диктує ринок, тож його вартість буде тільки зростати. Не краща ситуація і з вугіллям. Наші ТЕЦ і ТЕС працюють на анатрациті, а він - у дефіциті. Втім, в опозиції переконують, що проблему можна вирішити. Зокрема прямими контрактами на постачання газу та зниженням цін на енергоресурси.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Безусловно бездарная политика в энергетической отрасли явилась причиной этого подорожания. Надо снижать цены на энергоносители, надо заключать прямые контракты на поставку газа, как делают все страны. Надо брать доступную энергию с энергоатома, продавать без посредников её. То есть спасать промышленность - это то, что нужно сегодня в первую очередь, тогда и промышленность будет работать, и рабочие места будут, и цены будут умеренны.
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