Наші ТЕЦ і ТЕС працюють на анатрациті, а він - у дефіциті.

Продовжує дорожчати не тільки пальне, а й інші енергоресурси. На європейській біржі тисяча кубів газу "перевалили" за тисячу доларів. Нагадаю, в Україні ціни на блакитне паливо диктує ринок, тож його вартість буде тільки зростати. Не краща ситуація і з вугіллям. Наші ТЕЦ і ТЕС працюють на анатрациті, а він - у дефіциті. Втім, в опозиції переконують, що проблему можна вирішити. Зокрема прямими контрактами на постачання газу та зниженням цін на енергоресурси.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":