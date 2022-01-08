В Казахстане по подозрению в госизмене задержан экс-глава КНБ Масимов [ Редактировать ]
Фото: экс-председатель КНБ Карим Масимов / facebook.com/KMassimov
В Казахстане, где с начала января продолжаются массовые протесты, силовики задержали экс-главу Комитета национальной безопасности республики Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-центр Комитета нацбезопасности Казахстана.
Как говорится в сообщении, в четверг, 6 января 2022 года, КНБ начал досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Республики Казахстан).
Отмечается, что задержали и отправили в СИЗО бывшего руководителя КНБ Масимова по подозрению в совершении этого преступления в тот же день.
В ведомстве отметили, что по этому факту больше информации обнародовать не могут, поскольку ведется расследование.
5 января на фоне протестов в Казахстане президент страны Касим-Жомарт Токаев уволил Карима Массимова с должности главы КНБ, назначив Ермека Сагимбаева.
7 января улицы Алма-Аты патрулируют военные, идет "зачистка" крупнейшего города страны от мародеров и протестующих. Солдаты стреляют в воздух. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ стрелять без предупреждения.
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