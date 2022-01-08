С 9 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах и скользкой дороге.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед", - сообщают в ведомстве.

При этом уточняется, что ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской, утром и днем в Киевской областях ожидается значительный мокрый снег и его налипание.

"Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Читайте также, в Украину пришло похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

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