При наличии политической воли, конфликт на Донбассе можно завершить за полгода. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш".

"Отведение войск и принятие законов, необходимых для мира, у нас бы заняло полгода. Причем большую часть этого времени нужно было бы потратить на то, чтобы объяснить людям, что другого пути, кроме дипломатического, для разрешения конфликта не существует", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он добавил, что без урегулирования конфликта на Донбассе невозможно нормальное развитие нашей страны. Без достижения мира мы не сможем стабилизировать ситуацию в экономике, социальной сфере, без этого невозможно обеспечить улучшение жизни украинских семей.

Политик напомнил, что Оппозиционная платформа - За жизнь предложила Мирный план для восстановления территориальной целостности страны.

"На сегодняшний день ОП-ЗЖ — единственная политическая сила в Украине, которая предложила комплексный и пошаговый план преодоления конфликта на основе Минских соглашений. Его реализация позволит ответить на ожидания людей, политическим путем добиться мирной реинтеграции и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", - отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

По его словам, нынешняя власть не хочет решать вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе и продолжает нагнетать военную истерию. Поэтому парламент, который полностью потерял доверие людей, должен быть переизбран.

"Надеюсь, что весной-летом у нас будут перевыборы парламента. Парламент с уровнем доверия в 6% должен уйти. Если нам всем хватит ума переформатировать власть и переизбрать парламент, то все будет хорошо. Если сделать несколько правильных шагов, то нашим людям станет легче", - резюмировал Юрий Бойко.