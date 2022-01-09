Протесты в Казахстане: в МИД сделали заявление об украинцах [ Редактировать ]
На территории Казахстана проходят массовые акции протеста, в ходе которых были задержаны около 6 тысяч человек. При этом в Министерстве иностранных дел расскзали, еслть ли среди задержанных украинцы. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
По его словам, в настоящее время среди задержанных во время масссовых протестов в Казхстане граждан Украины нет.
По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.
Читайте также, в Алматы погибли десятки протестующих во время утренней зачистки "антитеррористической операции". В целом по всей стране во время протестов пострадали сотни человек, около шестидесяти – в реанимации.
Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступил с третьим телеобращением после начала протестов в стране. Глава государства заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение.
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