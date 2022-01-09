На Запоріжжі знайшли стокілограмову авіабомбу часів Другої світової війни [ Редактировать ]
Небезпечна стокілограмова знахідка. На Запоріжжі знайшли авіабомбу часів Другої світової війни. У місті Василівка мешканці приватного будинку помітили підозрілий предмет у саду, коли викорчовували старі дерева. На місце події викликали надзвичайників. Як проходило розмінування оперативна група спостерігала в режимі реального часу. Піротехніки обережно дістали та винесли боєприпас з території. А потім знешкодили авіабомбу.
Олександр Крамарчук, начальник чергової зміни ОКЦ ГУ ДСНС України в Запорізькій області:
Фахівці піротехінки знешкодили виявлене в спеціально відведеному місці з дотриманням техніки безпеки. Рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки, загрозу місцевим мешканцям ліквідовано. Для охорони місця небезпечної знахідки були задіяні співробітники поліції.
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