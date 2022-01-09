Народні обранці вичерпали довіру людей - опозиція [ Редактировать ]
Завтра депутати повертаються до роботи після зимових свят. Щоправда, працюватимуть з виборцями. А пленарний тиждень стартує аж 25 січня.
Утім, в опозиції вважають, що народні обранці вичерпали довіру людей. І мають здати свої мандати. Верховній Раді потрібне перезавантаження.
Парламент с уровнем доверия в 6% от людей, он не имеет права представлять народ Украины. Такого не было никогда, низкого уровня доверия к парламенту, как сегодня, потому что он полностью дистанцировался от нужд людей.
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