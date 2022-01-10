Дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия/ фото: verelq.am

Все диалоги, которые напрямую касаются Украины, должны происходить только ппри присутствии ее представителей. Об этом сообщил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России.

Отмечается, что ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками.

Читате также, верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель рассказал о том, что Украина все ближе к вступлению в Европейский союз.

Кроме того, Европейский союз еще на полгода продлил персональные санкции против России. Они будут действовать как минимум до 15 марта 2022 года, Действующие ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.