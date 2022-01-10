Сертификацию газопровода "Северный поток-2" приостановили, поскольку он не соответствует требованиям Евросоюза. Вместе с тем, вопрос о запуске проекта имеет геополитический характер. Об этом сообщает глава МИД Германии Анналену Бербок в интервью итальянской газете La Stampa.

По ее словам, правительство страны прописало в соглашении о коалиции, что все энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, и, в том числе и "Северный поток-2".

"В это время это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", - пояснила Бербок.

Также глава МИД Германии заявила, что политическая ответственность состоит в том, "чтобы каждый житель Европы, независимо от уровня доходов, мог позволить себе электричество и отопление".

"Поэтому важно укрепить европейскую энергетическую независимость", - добавила Бербок.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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