В наступившем году люди ждут от власти решения главных вопросов, которые их беспокоят: восстановление мира в стране, стабилизации экономики, повышения социальной защиты. И оппозиция намерена отстаивать их интересы в парламенте. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Прошлый год стал годом разочарования людей от власти в связи с ее бездеятельностью и непрофессионализмом. И такое положение дел уже не устраивает большинство украинских граждан", - отметил политик.

По его словам, необходимо менять повестку дня и заниматься теми проблемами, которые наиболее волнуют людей.

"В первую очередь, это принятие законов, которые связаны с восстановлением мира в стране. Надеюсь, что будут продолжены переговоры, и они войдут в конструктивное русло для завершения конфликта на Донбассе. При этом законы, которые откроют политическое урегулирование конфликта, должны быть в приоритете у парламента", - заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Парламентарий считает, что также необходимо пересмотреть некоторые бюджетные статьи для поддержки медиков и педагогов.

"Необходимо увеличение финансирования медицины. Это и увеличение зарплат медикам, и закупка необходимого оборудования, и приобретение медикаментов и материалов. Должно быть увеличено финансирование в области образования. Потому что такие низкие зарплаты, как у наших учителей - это просто издевательство", - возмутился политик.

Он назвал за счет каких ресурсов можно найти средства для этого.

"Безусловно, нужно увеличивать социальные выплаты за счет снижения финансирования силовых и антикоррупционных структур, которых наплодили, и которые, в общем, не показали какого-либо реального результата в борьбе с коррупцией. В основном, их деятельность свелась к расправе с политическими оппонентами сегодняшней власти", - заявил Сопредседатель ОПЗЖ.

Политик отметил, что оппозиция будет продолжать отстаивать интересы людей в парламенте и добиваться социальной справедливости.

"Мы будем продолжать бороться за восстановление мира, за повышение социальных стандартов и экономическое развитие страны. Мы заставим власть работать в интересах людей. И если нынешняя власть этого не хочет – значит ей место на политической свалке", - резюмировал Юрий Бойко.