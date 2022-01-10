Народний депутат від ОПЗЖ перебуває під двома домашніми арештами

Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт із 6-ти до 10-ти місяців. Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд Києва.

Нагадаю, народний депутат від ОПЗЖ перебуває під двома домашніми арештами, до яких його засудили у двох справах. Перша стосується держзради та розграбування національних ресурсів України в окупованому Криму.

Друга - підозри у сприянні діяльності терористичної організації - йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію.