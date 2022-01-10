Пока нет оснований говорить о комбинации двух штаммов коронавируса. Об этом сообщает председатель технической группы ВОЗ Марии Ван Керкхове в Twitter-аккаунте.

"Дельтакрон" может быть только результатом загрязнения образца.

"Дельтакрон", наверное, является результатом загрязнения образца во время секвенирования.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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