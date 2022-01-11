Співробітники СБУ викрили агента російської військової розвідки. Торік у грудні він організував підпал автомобіля Збройних Сил України та облив фарбою пам'ятник загиблим на Сході воїнам. Тепер, за даними спецслужб, мав намір атакувати офіси волонтерських та громадських організацій патріотичного спрямування. Крім того, в планах терориста було знищення військової техніки на Одещині. Наразі зловмисникові повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою.

Артем Дехтяренко, речник СБУ: