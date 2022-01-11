СБУ викрили агента російської військової розвідки [ Редактировать ]
Співробітники СБУ викрили агента російської військової розвідки. Торік у грудні він організував підпал автомобіля Збройних Сил України та облив фарбою пам'ятник загиблим на Сході воїнам. Тепер, за даними спецслужб, мав намір атакувати офіси волонтерських та громадських організацій патріотичного спрямування. Крім того, в планах терориста було знищення військової техніки на Одещині. Наразі зловмисникові повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
Зловмисника затримали на гарячому. Коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів. За інформацією СБУ агентом виявився іноземець, який періодично приїжджав в Україну. Таким чином російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито наявності на території одеського регіону проросійського підпілля.
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