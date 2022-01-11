Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашние переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности" между Россией и США. По его мнению, России дали понять, что она не имеет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО, а отказ от расширения Альянса на восток стало бы стратегическим поражением.

По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще предстоят переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

"В то же время, общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантии безопасности в то время, когда ее армия "лязгает оружием" возле украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе. Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики

"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - добавил Кулеба.

Он также отметил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.

"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России с Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", - сказал министр.

Как сообщали "Подробности", российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, состоялись в Женеве 10 января. Москва требует неких гарантий своей безопасности со стороны НАТО. В частности, непринятия в Альянс Украины и Грузии.

7 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил главу Госдепа США Энтони Блинкена, что Украина не будет наступать на самопровозглашенные "республики" на Донбассе.