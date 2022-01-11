Кулеба высказался о переговорах в Женеве [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашние переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности" между Россией и США. По его мнению, России дали понять, что она не имеет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО, а отказ от расширения Альянса на восток стало бы стратегическим поражением.
По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще предстоят переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.
"В то же время, общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантии безопасности в то время, когда ее армия "лязгает оружием" возле украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе. Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики
"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - добавил Кулеба.
Он также отметил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.
"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России с Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", - сказал министр.
Как сообщали "Подробности", российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, состоялись в Женеве 10 января. Москва требует неких гарантий своей безопасности со стороны НАТО. В частности, непринятия в Альянс Украины и Грузии.
7 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил главу Госдепа США Энтони Блинкена, что Украина не будет наступать на самопровозглашенные "республики" на Донбассе.
по теме
Глава МИД рассказал об успехах украинской дипломатии в 2021 году
С началом отопительного сезона задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снова начала расти
Соответствующий вопрос будет рассмотрен в апреле
В Украине уже почти месяц идут выплаты "ковидной тысячи"
2022 год обещает стать довольно напряженным для рынка недвижимости в Украине