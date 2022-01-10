США и Россия начали официальные переговоры по "гарантиям безопасности" [ Редактировать ]
Высокопоставленные представители США и России сегодня, 10 января 2022 года, начали официальные переговоры о стратегической стабильности, которые проходят в швейцарской Женеве. На них стороны обсудят так называемые "гарантии безопасности" для России. Об этом сообщает AP.
Сообщается, что замминистра иностранных дел России Сергей Рябков с российской делегацией прибыл в дипломатическую миссию США в сопровождении швейцарской полиции для переговоров с глазу на глаз с заместителем госсекретаря США Венди Шерман и ее командой.
Эта встреча является частью переговоров "Стратегический диалог по безопасности", начатых президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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