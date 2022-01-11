"Рост долгов по коммуналке – следствие безответственной социальной и тарифной политики власти" - Бойко [ Редактировать ]
Только за ноябрь задолженность украинцев за жилкомуслуги увеличилась на 7,1 млрд грн, а к концу зимы кризис неплатежей может разрушить всю систему ЖКХ. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя последние данные Госстата.
"Нынешний отопительный сезон может закончиться коммунальной катастрофой. Только за один ноябрь долги людей за услуги ЖКХ увеличились на 7,1 млрд гривен, и общая их сумма достигла 72,7 миллиардов. Подобные цифры уже должны были бы заставить бить тревогу любое нормальное правительство, однако нынешний Кабмин продолжает заявлять о том, что ситуация находится под контролем. Если это так, то власть просто держит под контролем сползание страны в пропасть", – заявил Юрий Бойко.
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" объяснил, что ноябрь – это далеко на самый сложный месяц в отношении расчетов граждан за коммунальные услуги.
"Тогда еще не было настоящих холодов, и отопление к началу ноября включили далеко не везде. Но даже ноябрьские платежки украинцы смогли оплатить лишь на две трети – из 23 миллиардов насчитанных были уплачены 16 миллиардов. Можно не сомневаться, что счета за декабрь и январь будут еще больше, поскольку зимой уже были периоды, когда температура опускалась ниже 10 градусов мороза, и сейчас наступили холода. А это значит, что процент неоплаченных платежек будет еще выше", – добавил он.
По мнению политика, к концу отопительного сезона долги населения за "коммуналку" могут достигнуть 100 млрд гривен.
"И это при условии, что у предприятий теплокоммунэнерго к концу зимы вообще будет газ для того, чтобы отапливать жилой фонд. Нежелание власти решать вопрос прямого газового контракта ведет к тому, что ни люди не могут оплачивать платежки, ни у теплокоммунэнерго нет возможности закупить газ для отопления в нужных объемах", – считает народный депутат.
"Кабмин живет в своем мире. Получая высокие зарплаты и имея возможность оплачивать любые счета, они считают, что стране не нужен газовый контракт и не нужен дешевый газ. Но десятки миллионов людей живут иначе и имеют другое мнение. И им нужно правительство, которое будет реализовывать интересы избирателей, а не свои собственные", – резюмировал Юрий Бойко.
по теме
В наступившем году люди ждут от власти решения главных вопросов, которые их беспокоят: восстановление мира в стране, стабилизации экономики, повышения социальной защиты
Все решения, обязывающие женщин становиться на военный учет, должны быть отменены, а курс на милитаризацию украинского общества – пересмотрен
В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, расширяющий список профессий, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных
Власть обязана полностью ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками угледобывающих предприятий
За минулий рік офіційно на заробітки виїхало майже 600 тисяч наших співвітчизників. Головний мотив - за кордоном і зарплатня вища, і рівень життя кращий.