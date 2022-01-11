Только за ноябрь задолженность украинцев за жилкомуслуги увеличилась на 7,1 млрд грн, а к концу зимы кризис неплатежей может разрушить всю систему ЖКХ. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя последние данные Госстата.

"Нынешний отопительный сезон может закончиться коммунальной катастрофой. Только за один ноябрь долги людей за услуги ЖКХ увеличились на 7,1 млрд гривен, и общая их сумма достигла 72,7 миллиардов. Подобные цифры уже должны были бы заставить бить тревогу любое нормальное правительство, однако нынешний Кабмин продолжает заявлять о том, что ситуация находится под контролем. Если это так, то власть просто держит под контролем сползание страны в пропасть", – заявил Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" объяснил, что ноябрь – это далеко на самый сложный месяц в отношении расчетов граждан за коммунальные услуги.

"Тогда еще не было настоящих холодов, и отопление к началу ноября включили далеко не везде. Но даже ноябрьские платежки украинцы смогли оплатить лишь на две трети – из 23 миллиардов насчитанных были уплачены 16 миллиардов. Можно не сомневаться, что счета за декабрь и январь будут еще больше, поскольку зимой уже были периоды, когда температура опускалась ниже 10 градусов мороза, и сейчас наступили холода. А это значит, что процент неоплаченных платежек будет еще выше", – добавил он.

По мнению политика, к концу отопительного сезона долги населения за "коммуналку" могут достигнуть 100 млрд гривен.

"И это при условии, что у предприятий теплокоммунэнерго к концу зимы вообще будет газ для того, чтобы отапливать жилой фонд. Нежелание власти решать вопрос прямого газового контракта ведет к тому, что ни люди не могут оплачивать платежки, ни у теплокоммунэнерго нет возможности закупить газ для отопления в нужных объемах", – считает народный депутат.

"Кабмин живет в своем мире. Получая высокие зарплаты и имея возможность оплачивать любые счета, они считают, что стране не нужен газовый контракт и не нужен дешевый газ. Но десятки миллионов людей живут иначе и имеют другое мнение. И им нужно правительство, которое будет реализовывать интересы избирателей, а не свои собственные", – резюмировал Юрий Бойко.