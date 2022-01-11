Вакцинированные путешественники больше не будут обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 для въезда в Ирландию. Об этом сообщает Euractiv.com.

В связи с появлением варианта "Омикрон", обязательные ПЦР-тесты перед прибытием в страну были повторно введены для всех путешественников, независимо от статуса вакцинации. Однако, согласно новым правилам, тем, кто въезжает в Ирландию, теперь нужно будет только предъявить справку о вакцинации или выздоровлении.

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В то же время невакцинированные путешественники по-прежнему должны будут предъявить доказательство отрицательного результата теста.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин сказал:

Требование было отменено, в основном потому, что на "Омкирон" сейчас приходится около 96% всех случаев в стране.

Ранее сообщали, что правительство Израиля разрешило въезд в страну с 9 января для вакцинированных иностранцев и переболевших COVID.

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