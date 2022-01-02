В воскресенье, 2 января, Израиль нанес удар по ракетному цеху ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Как сообщается, это был ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива.

Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе Сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы.

Беннет, выступая перед министрами в воскресенье, заявил, что хочет "четко пояснить, что все истории ХАМАС о молниях и громах в качестве причины запуска ракет, которые повторяются каждую зиму, более не актуальны".

Те, кто нацеливают ракеты на Государство Израиль, несут ответственность.

Обострению ситуации на Ближнем Востоке предшествовали столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Напомним, что с 4 мая Израиль запретил въезд украинцам из-за пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.