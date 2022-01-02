Израиль нанес удар по Сектору Газа [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 января, Израиль нанес удар по ракетному цеху ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Как сообщается, это был ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива.
Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе Сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы.
Беннет, выступая перед министрами в воскресенье, заявил, что хочет "четко пояснить, что все истории ХАМАС о молниях и громах в качестве причины запуска ракет, которые повторяются каждую зиму, более не актуальны".
Те, кто нацеливают ракеты на Государство Израиль, несут ответственность.
Обострению ситуации на Ближнем Востоке предшествовали столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
Напомним, что с 4 мая Израиль запретил въезд украинцам из-за пандемии коронавируса.
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