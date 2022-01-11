В Киеве открывают новые пункты обогрева (адреса) [ Редактировать ]
В связи с надвигающимися морозами в столице Украины, Киеве, начали работу два новых пункта обогрева. Об этом сообщается на официальном портале Киева.
Открытые ранее пункты продолжают работу во всех районах столицы.
Новые пункты обогрева в Киеве открыли на железнодорожных вокзалах - пригородном "Дарница" и Южном возле станции "Киев-Пассажирский". С 10 января они работают в круглосуточном режиме. В специальных палатках могут получить помощь все, кто в ней нуждается.
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отметили, что на столицу надвигаются сильные морозы. Температура ночью в городе опустится до -14 градусов и продержится днем 12 января. В ночь на 13 января мороз усилится до 17 градусов.
Пункты обогрева находятся в помещениях коммунальных предприятий и территориальных центрах социального обслуживания.
Адреса, по которым находятся эти пункты.
В столичной администрации также дали рекомендации, которых следует придерживаться во время сильных морозов:
- одеваться следует многослойно;
- защищать открытые участи тела;
- одевать только сухую обувь - она должна быть свободной и не сдавливать ногу;
- не выходить на мороз голодными;
- заходить в теплое помещение каждые полчаса-час, если человек проводит целый день на улице;
- двигаться на холоде;
- не употреблять алкогольные напитки;
- не растирать обмороженные участки тела и не отогревать их горячей водой или возле радиаторов.
Ранее синоптики сообщали, что в Украину ворвется зимняя погода. После стремительного тепла стоит ожидать метель и мороз.
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