В Украине значительно ухудшится погода [ Редактировать ]
Синоптики предупредили о непогоде в Украине. Сегодня снова на дорогах гололедица, а в горах - угроза схода лавин.
Сегодня и завтра на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киевской области и в столице 10-12 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Ранее синоптики сообщали, что в Украину ворвется зимняя погода. После стремительного тепла стоит ожидать метель и мороз.
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