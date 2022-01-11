Во вторник, 11 января, в Киеве, на улице Светлицкого, 35, произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

Возгорание случилось в металлическом ангаре размером 15 на 20 метров.

Ангар пристроен к двухэтажному зданию, в котором расположен кондитерский цех. Существует угроза распространения огня на кондитерский цех. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.

Ликвидация возгорания продолжается. На месте задействовано восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 36 пожарных.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Огонь локализовали в 18:58.

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