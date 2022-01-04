В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, произошел пожар в ресторане. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, возгорание случилось на проспекте Гагарина, 14а в одноэтажном здании ресторана Саmpania.

Отмечается, что в настоящее время возгорание было ликвидировано. Вследствие возгорания жертв и пострадавших нет. Известно, что от ГСЧС привлекались 14 человек и три единицы техники.

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