В городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, произошел сильный пожар, вследствие которого погибли люди. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Горело здание площадью 210 кв. м. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших от огня людей.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлекли три единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава. В настоящее время причину возгорания, которое привело к трагедии, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Кроме того, в городе Днепр случился пожар в многоэтажном жилом доме. Возгорание случилось ночью на улице Данила Галицкого, которая находится в Новокодацком районе города на первом этаже дома, пожар сопровождался сильным задымлением лестничной клетки, что затруднило передвижение жильцов.

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