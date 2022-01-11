Андрій Куликов не пов'язує скоєний напад зі своєю професійною діяльністю [ Редактировать ]
Розбили скроню і травмували око. У столиці двоє молодиків напали на телеведучого Андрія Куликова.
Сталося це ще 7 січня, але повідомили про інцидент лише зараз. За словами медійника, невідомі попросили в нього цигарку, а після відмови - почали бійку. Відібрали гроші, мобільний телефон і банківську картку. Пін-код від неї зловмисники буквально "вибивали" з пана Куликова.
Нападників полиція затримала. Зараз вони - у СІЗО. А сам Куликов - удома, у задовільному стані. Напад із професійною діяльністю ані ведучий, ані прокуратура, не пов'язують.
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За словами медійника, двоє молодиків попросили цигарку, а після відмови затіяли бійку.
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Нападника затримали одразу, а лікарі вкотре просять на законодавчому рівні посилити відповідальність за такі напади, бо виїжджати на виклики просто страшно.