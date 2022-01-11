Розбили скроню і травмували око. У столиці двоє молодиків напали на телеведучого Андрія Куликова.

Сталося це ще 7 січня, але повідомили про інцидент лише зараз. За словами медійника, невідомі попросили в нього цигарку, а після відмови - почали бійку. Відібрали гроші, мобільний телефон і банківську картку. Пін-код від неї зловмисники буквально "вибивали" з пана Куликова.

Нападників полиція затримала. Зараз вони - у СІЗО. А сам Куликов - удома, у задовільному стані. Напад із професійною діяльністю ані ведучий, ані прокуратура, не пов'язують.