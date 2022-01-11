Виняток зроблять лише для тих, хто має протипоказання.

Не встиг зробити щеплення - сиди вдома та ще й без грошей! МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від ковіду.

Так, з 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу і не платитимуть зарплату.

Виняток зроблять лише для тих, хто має протипоказання. Нагадаю, що зараз обов'язковою вакцинація є для освітян, держчиновників, соціальних співробітників та залізничників.