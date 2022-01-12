У херсонській школі під час уроків впала стеля [ Редактировать ]
А у школі на Херсонщині просто під час уроків... упала стеля.
Щоправда, сталося це не в класі, а в порожньому вестибюлі. Тож ніхто не постраждав. Відео відзняли самі учні. Та найцікавіше інше: ремонт у цій школі робили лише рік тому.
І витратили на нього майже півмільйона гривень. Тож у соцмережах почали звинувачувати підрядника в неякісній роботі. Утім, керівництво ліцею запевнило - стелю розібрали спеціально, аби полагодити пожежну сигналізацію. Мовляв, уже все зробили, і стеля зараз - на місці.
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