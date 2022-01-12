Ремонт у цій школі робили лише рік тому.

А у школі на Херсонщині просто під час уроків... упала стеля.

Щоправда, сталося це не в класі, а в порожньому вестибюлі. Тож ніхто не постраждав. Відео відзняли самі учні. Та найцікавіше інше: ремонт у цій школі робили лише рік тому.

І витратили на нього майже півмільйона гривень. Тож у соцмережах почали звинувачувати підрядника в неякісній роботі. Утім, керівництво ліцею запевнило - стелю розібрали спеціально, аби полагодити пожежну сигналізацію. Мовляв, уже все зробили, і стеля зараз - на місці.