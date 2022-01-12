В Україні можуть запровадити "продуктові картки": чи будуть вони схожі на радянські харчові талони

В Україні вже цього року можуть запровадити... "продуктові картки". Новина з такими заголовком декілька днів тому облетіла мало не всі інформаційні агенції України.