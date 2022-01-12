Столична поліція недоукомлектована на 30% [ Редактировать ]
Поліція Києва недоукомлектована на 30 відсотків. І головна причина - низька зарплата поліцейських, близько 14 тисяч гривень. Крім того, значна частина співробітників не мають власного житла і вимушені арендувати помешкання. Тож столиця планує звернутися до уряду з проханням підвищити зарплати поліціянтів.
-Я можу тільки резолютивно сказати, що для середньої ланки співробітника поліції має складати 25 тисяч гривень. Сержантського складу - 5-20. Працівника патрульної поліції - теж не менше 20 тисяч гривень. При тому, що вони виходять на патрулювання міста.
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