В Україні зростатимуть пенсії - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
В Україні й далі зростатимуть пенсії. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр на першому у цьому році засіданні уряду. Підвищення виплат очікується у кілька етапів, - наголосив Денис Шмигаль. У березні воно торкнеться пенсіонерів, які продовжують працювати.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Програму доплат до пенсій буде розширено на осіб, яким виповнилось 70 років. Буде здійснено перерахунки для ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній електростанції з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної заробітної плати. Мінімальна пенсійна виплата для людей, віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 тис. грн.
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