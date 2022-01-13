В Україні й далі зростатимуть пенсії. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр на першому у цьому році засіданні уряду. Підвищення виплат очікується у кілька етапів, - наголосив Денис Шмигаль. У березні воно торкнеться пенсіонерів, які продовжують працювати.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: