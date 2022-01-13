Тут, на майже трьох сотнях метрів під землею, все схоже на казку.

Екскурсія в казку. Українські військові влаштували незвичну мандрівку школярам прифронтової зони. У соляну шахту - на глибину у майже 300 метрів.

Що там влаштували? Наш Руслан Смєщук бачив.

-Мы с вами опускаемся в самую глубокую действующую соляную шахту в Европе. На глубину 288 метров.

Десятки школярів із прифронтової смуги. Дехто з них навіть не бачив мирного життя. Сьогодні в дітлахів незвичайний день. Святкова екскурсія у соляні шахти. Перед спуском - короткий інструктаж.

-Проезжаем 100 метров - и может закладывать ушки. Будьте готовы к этому, что их может заложить.

Тут, на майже трьох сотнях метрів під землею, все схоже на казку. Майстри прикрасили галереї містичними барельєфами та скульптурами із солі.

Это изобразили нашего шахтерского духа, это наш шахтерский дух, он имеет даже свое имя. Его зовут Добрый Шубин.

Олександр, школяр:

Красиво очень. И неожиданно. Мы думали, что тута будет просто тунель, а тута очень красиво.

І, звісно, втриматися і не спробувати стіни на смак просто неможливо.

А ще набрати торбинку солі із собою. Це, до речі, самі гіди радять. А навкруги - феєрія кольорів. Одразу видно - над цими галереями добре попрацювали художники зі світла.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну а тут взагалі дивне таке, містичне місце. Через ілюмінацію, музику і проекцію морського відео можна просто зависнути і релаксувати.

Навсібіч - різноманітні арт-об'єкти. Звісно ж, усі солоні.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну а це - найбільший кристал солі в Україні. Важить понад шість тон.

Підземну екскурсію для дітей із прифронтових селищ влаштували українські військовики.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Цьогоріч в акції беруть участь близько 3 тисяч дітей, на долю яких попри їх юний вік випало чимало випробувань. Діти, заради яких ми стараємося, не мають впливу на події, але мають право на дитинство.

Борис Кутовий, координатор гуманітарної ініціативи "Допомога-Схід":

Командування об'єднаних сил проводить цю акцію для дітей війни, для дітей із особливими потребами, для дітей-сиріт, для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб.

Діти просто у захваті. І навіть дорослі, які тут вже побували, захоплені.

Оксана, вчителька:

Тут много красивых экспонатов…елка - это вообще. Мы когда здесь были, тут зал был пустой, нам сказали, что тут концерты проходили. А вот такого мы еще конечно не видели.

А наприкінці екскурсії дітям подарували смаколики і влаштували справжню святкову виставу. Цей творчий волонтерський колектив приїжджає на Донбас уже втридцяте.

Максим Добролюбов, режисер: