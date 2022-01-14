Україна - після десятирічної перерви - повертається у космос. Компанія "Space X" відправила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник "Січ" розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. Востаннє український супутник виводили на орбіту - влітку 2011 року. Але за рік із ним втратили зв'язок... Запуск нового апарату - допоможе заощаджувати чималі гроші. Бо зараз, наприклад, Україна змушена купувати багато розвідданих із космосу для військових.

Володимир Зеленський, президент України: