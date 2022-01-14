Компанія "Space X" відправила на орбіту український супутник "Січ-2-30" [ Редактировать ]
Україна - після десятирічної перерви - повертається у космос. Компанія "Space X" відправила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник "Січ" розробляли в рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. Востаннє український супутник виводили на орбіту - влітку 2011 року. Але за рік із ним втратили зв'язок... Запуск нового апарату - допоможе заощаджувати чималі гроші. Бо зараз, наприклад, Україна змушена купувати багато розвідданих із космосу для військових.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми отримуємо не тільки від партнерів інформацію, а хочеться, дуже, нарешті отримувати самим свою власну інформацію. Це дуже важливо. Не тільки те, що нам пропонують, а все, що ми можемо бачити.
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Увечері компанія Space X відправить на орбіту вітчизняний супутник "Січ-2-30". Запуск запланований з мису Канаверал у штаті Флорида - на 17:30 за київським часом.
Запуск відбувся на мисі Канаверал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Супутник уже відокремився від ракети-носія.
Компанія Space X відправляє на орбіту вітчизняний супутник "Січ-2-30". Запуск відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида.
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