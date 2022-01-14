У Відні відбувся останній раунд переговорів ОБСЄ-Росія [ Редактировать ]
Про деескалацію на українських кордонах говорили й у Відні. В австрійській столиці відбувся останній раунд безпекових переговорів Заходу з Москвою - засідання Росія-ОБСЄ. Ризик виникнення конфлікту - західні країни вважають дуже високим. Про все докладно - Олена Абрамович.
Європа так близько до війни як ніколи. Таку думку на засіданні Постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у перемовах Заходу з Росією цього тижня.
Збігнєв Рау, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі:
Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років.
Представники п'ятдесяти семи країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції з аркуша. Жвавої дискусії не вийшло, але думка більшості була зрозуміла - необхідно терміново знизити напруження довкола українських кордонів.
Клавдія Таннер, міністр оборони Австрії:
Нам необхідно бути одностайними. Це стало темою наших дискусій учора і буде предметом розмови сьогодні: треба мати спільну позицію і говорити злагоджено.
Позицію щодо неготовності йти на поступки Москві Захід чітко висловив на Раді Росія-НАТО напередодні - ні щодо розширення блоку, ні щодо відведення військ зі східних країн. І той факт, що російські сили цими днями активізували рух поблизу українських кордонів - не інакше як спроба тиску:
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки:
Це частина тиску. Складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести перемови під тиском, саме такою є ситуація.
А в Москві заявили - тиском, власне, займається Захід, намагаючись образити Росію як агресора. Війська Федерація переміщує в межах своїх кордонів і не збирається обговорювати це з НАТО або США.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Міністри оборони ЄС обговорили ще одне важливе питання - проєкт європейської оборони під назвою "Стратегічний компас". Один із його пунктів, після останніх поправок, передбачає більшу підтримку східних партнерів, зокрема й України. Документ мають затвердити в березні. А кілька тижнів тому в Брюсселі ухвалили ще один механізм - він дозволяє Євросоюзу вже цього року надати безпекову допомогу Грузії, Молдові та... Україні.
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