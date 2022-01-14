Справно виконує обов'язки й не вимагає зарплати. Вівчарка Вайріс, яка охороняє адмінмежу з Кримом, - стала зіркою соцмереж. Її популярності нині може позаздрити будь-який блогер. У чому секрет - дізналася Марина Михайловська.

Вона знає і Гімн України, і чий Крим. Окрім звичайних команд, службова вівчарка з Херсонського прикордонного загону виконує й такі, що вже полюбилися користувачам популярної молодіжної соцмережі.

Слава Україні! - Гав! - Чий Крим? - Гав! - Так, наш.

Владислав і Вайріс разом працюють уже три роки. Наразі патрулюють адмінмежу з Кримом. У робочі дні собака затримує порушників, а у вихідні є час не лише для тренувань.

Владислав Степанець, військовослужбовець Херсонського прикордонного загону:

Ми з нею дивилися парад до Дня Незалежності України, побачили наших хлопців-кінологів, це нас надихнуло зняти своє відео.

І перше ж відео лише за три дні набрало понад мільйон лайків. Нині у Вайріс тисячі підписників. А повідомлень стільки, що господар уже не в змозі всі їх прочитати.

Вона суперпозитивна, вона підіймає настрій.

Юлія, одна з шанувальниць Вайріс.

Юлія Винник, підписниця Вайріс:

У ТікТок мало патріотичного контенту. Тому, коли я забивала спеціальні хеш-теги, мені потрапила ця собака. А потім я дізналася, що вона служить у прикордонних військах, думаю, ого, клас!

Хоча, окрім патріотичного контенту, на сторінці вівчарки-прикордонниці можна побачити й кадри наслідків її відпочинку.

Хто по мусорке лазив, га?

Образити Вайріс себе не дасть. Її улюблена помста - розправитися з речами господаря. А одного разу навіть затопила кімнату, пошкодивши баклажки з водою. При цьому собака полюбляє бути в центрі уваги та повсякчас вимагає ласки.

Владислав Степанець, військовослужбовець Херсонського прикордонного загону:

Вона як дівчинка, дуже любить обійматися та цілувати, любить обійматися та цілувати всіх. Вона як дитина. Вона моя третя дитина. Грається з дітьми. Діти її люблять.

А от на службі Вайріс слухняна й відповідальна. Керівництво її цінує, адже чотирилапа прикордонниця має важливу місію.

Іван Шевцов, помічник начальника Херсонського прикордонного загону:

Ця собака працює, так само як і всі інші, задачі у всіх однакові - захистити територію України. Через неї іде популяризація державної прикордонної служби. Можливо хтось з молоді, дивлячись на ТікТок, прийме рішення, вступить до лав Херсонської прикордонної служби й стане також кінологом.

А господар вівчарки планує створити власний канал, де ділитиметься секретами дресування тварин.