Витоку персональних даних українців під час хакерської атаки не було [ Редактировать ]
Витоку персональних даних українців під час хакерської атаки на державні сайти - не було. Про це повідомили у Службі безпеки України. Також зауважили, що зломники не змінили внутрішнього контенту сайтів. Крім того, оперативники навмисно від'єднали деякі ресурси, коли почалася цифрова атака. СБУ і Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації - спільно з відповідними органами державної влади - розслідують інцидент і збирають докази злочину.
Артем Дехтяренко, речник СБУ:
З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.
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