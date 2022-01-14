Витоку персональних даних українців під час хакерської атаки на державні сайти - не було. Про це повідомили у Службі безпеки України. Також зауважили, що зломники не змінили внутрішнього контенту сайтів. Крім того, оперативники навмисно від'єднали деякі ресурси, коли почалася цифрова атака. СБУ і Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації - спільно з відповідними органами державної влади - розслідують інцидент і збирають докази злочину.

Артем Дехтяренко, речник СБУ: