Когда украинская власть перестает считаться с реальностью и ставит неадекватные цели, тогда об Украине и начинают говорить без Украины. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире канала "НАШ", комментируя переговоры между Североатлантическим альянсом и Россией в Брюсселе.

"Переговоры, ведущиеся в последние дни между Россией, с одной стороны, США, НАТО и европейскими структурами, с другой – безусловно положительный факт. Как минимум, это означает, что ведущие глобальные игроки хотят решать проблемы мирным путем, а не силой оружия. Для Украины, которая превратилась в эпицентр противостояния, где геополитические игры превращаются в реальные сражения, намерение мировых игроков решить все вопросы дипломатическим путем особенно важно. Оно означает надежду на то, что граждане нашей страны перестанут погибать", – заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По мнению оппозиционера, ситуация, когда на переговорах НАТО и США с Россией Украину обсуждают без Украины, неправильна, но в этом виновата сама украинская власть.

"Украинской власти со всех сторон говорят, что ради мира нужно выполнить Минские соглашения, но она эти советы игнорирует. Реальность показывает, что в НАТО пути нет, но уже вторая украинская власть с упорством одержимого бьется лбом о так называемую "открытую" дверь Альянса, куда хочет войти. За столом переговоров предпочитают видеть партнеров, которые считаются с реальностью", – убежден политик.

"Больше всего адекватная власть нужна нам здесь, в нашей стране. Власть, которая поставит целью достижение мира, а не вступление в НАТО. И у которой будет политическая воля пересмотреть этот неадекватный курс, поставить перед страной реальные, продиктованные украинским народом цели и работать над их достижением. Именно на это надеется абсолютное большинство украинских граждан, и наша партия стремится ответить на этот запрос общества", – резюмировал Юрий Бойко.