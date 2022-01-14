Власть передала главе комитету по налоговой и таможенной политике Даниилу Гетманцеву контроль над "скрутками НДС", говорится в статье издания "Дело", передают "Українські новини".

По информации издания, только на "скрутках" НДС бюджет страны ежемесячно теряет до 2 миллиардов гривен, а политика "кураторства" в вопросах налогообложения была характерна как для администрации Януковича, так и для времен Порошенко.

Идею "кураторства" раскритиковал экс-министр финансов и бывший соратник Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"В конце года налоговую передали под "кураторство" – как при Януковиче. Этот приз получил глава комитета по налоговой и таможенной политике Гетманцев. Хотя, думаю, он монополию долго не продержит – желающих поживиться куча. О том, что кураторство – это дикость с точки зрения государственного управления, я даже не хочу говорить. "Кураторство" – это именно о выдавливании денег из бизнеса", – написал он на своей странице в Facebook.

Авторы материала считают, что в данный момент вся система налогообложения в стране переведена в режим выкачивания денег, чтобы белый бизнес дал больше денег, которыми можно перекрыть индикативные показатели наполнения бюджета и перекрыл потери от схем, с которыми никто бороться не собирается.

Одной из наиболее распространенных "схем" является "скрутка НДС" – неправомерное формирование расходов налогоплательщика, вследствие которых у плательщика появляется право на искусственный налоговый кредит, что приводит к уменьшению его обязательства по НДС. Из-за таких "схем" бюджет ежемесячно теряет около 2 млрд грн. Эти суммы назывались в налоговой в начале 2021 года и точно так же озвучиваются в начале 2022-го.

Отмечается, что Гетманцев в публичном пространстве воздерживается от комментирования такой практики в Украине, хотя та продолжает существовать и приносить доход бенефициарам. Авторы материала, опираясь на собственные источники, предполагают, что готовится кадровая зачистка в Департаменте административного обжалования ГНС и на место руководителя планируют вернуть уволенного за алкоголизм Егора Притулу. Не исключено, что это вызвано необходимостью увеличить "плановые потери" при сборе НДС.

"Всем экспертам и бизнесу понятно, что схемы со "скрутками" НДС будут существовать ровно до тех пор, пока это будет поощряться сверху и пока "куратору" Гетманцеву не будет дан чёткий указ остановить прямое разворовывание бюджетных средств. Пока же, судя по происходящему, всё наоборот", – резюмируют авторы материала.

Напомним, с 1 августа прошлого года в Украине снова действует ставка НДС в размере 20% для отдельной агропродукции.