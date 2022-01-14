Сейчас необходимо разрабатывать комплекс мер для стабилизации ценовой ситуации, который будет предусматривать и снижение НДС на социально значимые продукты. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "НАШ".

"Сейчас просто внедрением госрегулирования цен на социально значимые продукты - подорожание уже не остановить. Необходимо задействовать весь возможный арсенал рыночных и административных мер для сдерживания инфляции. Он должен предусматривать и снижение НДС на продовольственную группу товаров и обеспечение промышленности энергоносителями по доступным ценам", - подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Политик напомнил, что неконтролируемый рост цен на продовольствие, мизерная поддержка фермеров, высокая ставка НДС на продовольственную группу товаров на фоне роста цен на энергоресурсы привели к тому, что цены на большинство социальных продуктов питания в Украине значительно выросли.

"За год хлеб подорожал на 19%, яйца – на 19%, сахар – на 29%, подсолнечное масло – на 39%. В результате, цены на большинство социальных продуктов питания в Украине на сегодня выше, чем в соседней Польше, при том, что средняя зарплата в эквиваленте в евро в Польше больше практически в 3 раза. Правительство, неспособное обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность страны, должно уйти в отставку", - резюмировал Юрий Бойко.