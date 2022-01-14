Генсек ООН призвал Россию и НАТО избегать эскалации [ Редактировать ]
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые бы привели к эскалации напряженности в отношениях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак.
Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации.
При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.
По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество на данный момент следит за развитием ситуации.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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