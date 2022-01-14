Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Россию, Соединенные Штаты и НАТО избегать действий, которые бы привели к эскалации напряженности в отношениях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель главы ООН Фархан Хак.

Генеральный секретарь ООН желает того, чтобы стороны избегали риторики и других вещей, которые могут привести к эскалации ситуации.

При этом Гуттериш подчеркнул важность налаживания диалога России с США и НАТО.

По его словам, обострение ситуации станет "катастрофой для всей Европы", именно поэтому все мировое сообщество на данный момент следит за развитием ситуации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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