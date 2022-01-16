Тріщить по швах. Міжнародна траса Київ-Чоп вкрилася вибоїнами та ямами так рясно, що вже самі шляховики не знають, що з ними робити. Кажуть, поки латають одну дірку - поруч з'являється інша. Чи не найгірша ситуація на відрізку дороги, що пролягає Рівненщиною. Ремонтних бригад там уже не вистачає. Тож просять допомоги в сусідів. Чи є шанс на повноцінне відновлення цієї траси - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось такі глибокі ями майже повсюди, подекуди - горби та колії. У такому стані нині міжнародна траса Київ-Чоп, що пролягає Рівненщиною. А це майже двісті кілометрів шляху.

Автомобілі на цій дорозі підкидає наче на смузі перешкод, - жаліються водії. Розігнатися тут не вдасться - треба постійно маневрувати.

Микола, водій з Тернополя:

Стало багато ям. Набагато більше, ніж було там навіть до зими. Постійно приходиться брати крайню ліву. Хоча це не дуже по правилам. Тому що з'їжджаєш туди й попадаєш постійно в яму.

"Обережно - попереду яма". Поки їдеш трасою Рівненщини, навігатор - не замовкає. Але попередження не рятують. Водії на такій дорозі б'ють машини, ріжуть шини. І нарікають, що їздити стало небезпечно.

Василь, водій із Волинської області:

Не дай боже зловити одну ямку неудачно, неосторожно. Може призвести до великих наслідків, до великих проблем. Воно не в гривнях, а в євро рахується запчастини.

Олег, водій із Києва:

Страждає, що страждає? Ходова в основном. Вночі треба їхати 40-50 кілометрів. Якби ямки залатали в крайній зоні, в крайній полосі було б краще набагато і безпечніше.

Аби зарадити ситуації, ями на дорозі узялися латати шляховики.

Віталій Малафей, представник підрядника:

Ми приблизно вдень по 20 метрів квадратних аварійно-ямкового ремонту робимо. Тільки ми пройшли якийсь певний участок - за ним появляється знов нові вибоїни. І от така сумна в цей момент картина.

Ями засипають так званим холодним асфальтобетоном, яким можна латати вибоїни й за мінусової температури.

Є й глибокі по 20 є по 5. - Сантиметрів? - Да. Як де.

Шляховики запевняють - працюють без вихідних. Та такої кількості вибоїн і тріщин, кажуть, не бачили, відколи цей шлях збудували. Тож самотужки з ними впоратися вже не можуть.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Надзвичайна ситуація. Ми звернулися до сусідів, до сусідніх областей по лінії Укравтодору. До кінця цього тижня кількість бригад в Рівненській області ми подвоїмо і до кінця наступного тижня ми потроїмо.

Цю дорогу проклали 13 років під Чемпіонат Європи з футболу. І відтоді жодного разу капітально не ремонтували, хоча термін її експлуатації - давно збіг. "Вбили" трасу, кажуть дорожники, багатотонні ваговози. А доруйнували - цьогорічні різкі перепади температури.

Волога потрапляє під верхній шар і там тримається постійно волога, а коли йде уже мінус температура утворюється льод, а льод підриває верхній шар. Через це утворюється постійно вибоїни.

Та самим тільки латанням трасу не врятувати, - визнають і самі шляховики. Тож знайшли підрядника, який готовий повністю замінити асфальт у тих місцях, де буквально яма на ямі.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Верхній шар замінено не буде, але найбільш уражені ділянки будуть відремонтовані. На це було виділено 250 мільйонів гривень.

Та поки що взятися за капітальний ремонт міжнародної траси шляховики не можуть - погода не дозволяє. Тож знову лататимуть дірки. З надією, що такі латки протримаються хоча б до весни.