У США озброєний чоловік захопив синагогу. У заручники взяв четверо людей, серед них і рабина. Поліція розпочала перемовини зі зловмисником. Домовитися про звільнення людей намагалися протягом 10 годин. І все ж бранців вдалося врятувати. Хто напав на релігійну споруду та чого вимагав - дивіться далі.

Коллівілл, штат Техас. На цих кадрах троє людей покидають синагогу. Сюди вони прийшли ще зранку на службу, та лише зараз, після 10 годин переговорів і спецоперації агентів ФБР, з будівлі вдалося вибратися. Невідомий чоловік увірвався в синагогу під час служби. У приміщенні тоді були троє вірян і рабин. Для інших парафіян процесію транслювали онлайн. Саме один із таких глядачів зателефонував до поліції, коли побачив на екрані чоловіка зі зброєю.

Меттью Дезарно, агент ФБР:

Ми врятували чотирьох людей. Ніхто з них не потребує медичної допомоги. Усі цілі та неушкоджені. Наразі вони перебувають з агентами ФБР і скоро повернуться до своїх сімей. Нападник не завдав їм жодної шкоди.

У заручники зловмисник взяв чотирьох людей, за декілька годин - одного вдалося звільнити. Територію довкола синагоги поліція оточила, жителів прилеглих будинків евакуювали. Про мотив такого вчинку нападника правоохоронці не повідомляють. Проте на відео з приміщення чути, як він вимагає звільнити з в'язниці свою сестру - пакистанку Аафію Сіддікі. Жінку підозрюють у зв'язках з Аль-Каїдою. Зараз вона за ґратами. Її ще у 2010 році засудили до 86 років ув'язнення за стрілянину по солдатах і агентах ФБР.

Меттью Дезарно, агент ФБР:

Нині немає доказів, чи є цей напад частиною ще більшої загрози. Та ми все одно розслідуємо, перевіримо, з ким контактував зловмисник. Наша справа матиме глобальне охоплення. Ми вже спілкувалися з кількома провідними спеціалістами ФБР, зокрема з Тель-Авіва і Лондона.

Під час звільнення заручників, нападника вбили. Його імені поліція поки що не розголошує.