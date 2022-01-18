У США не виключають від'єднання Росії від системи платежів SWIFT [ Редактировать ]
США і надалі не виключають від'єднання Росії від системи платежів SWIFT - у разі нового вторгнення до України.
Про це повідомило агентство Ройтерз, із посиланням на джерело у Білому домі.
Раніше німецьке видання Ханделс-блатт поширило інформацію, буцімто Захід не збирається використовувати економічні важелі, аби примусити Кремль до деескалації на Донбасі.
Утім, такої інформації на запит Ройтерз у Берліні не підтвердили.
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