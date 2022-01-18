Основные факты истории Украины хорошо известны и вместе с тем оставляют каждому неравнодушному к своим корням человеку множество возможностей для собственных выводов, осознания своего наследия, поиска пути для себя и страны.

Это может быть открытая дискуссия или же террор против инакомыслящих, навязывание "единственно правильной" точки зрения и расправа над теми, кто с ней не согласен. Результат ‒ интеллектуальное вырождение власти, которая постоянно, в соответствии с конъюнктурными политическими потребностями, стремится переписать историю, "приватизировать" ее, помнить лишь то, что удобно.

С точки зрения такой власти у Украины с Россией из общего лишь граница, а Киевская Русь с ее Аскольдовой могилой и Десятинной церковью ‒ только украинское наследство, на которое, как утверждает Владимир Зеленский, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать".

Я уверен, что вовсе не эти прекрасные памятные места и здания, а общая история, общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, миллионы родственников, проживающих в двух странах, Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – Великой Отечественной войне ‒ являются самой важной частью нашего общего наследства. И мелкому мещанству, и неадекватным попыткам "приватизировать" Владимира Святого тут места нет.

Не умение затыкать рот "декоммунизацией" и постановочной истерикой о "неправильных нарративах", а открытый диалог со своими согражданами и оппонентами, вести который эта власть оказалась не способна, ‒ вот единственный залог гражданского мира, устойчивого развития и построения успешной страны.

18 января, в годовщину Переяславской Рады, стоит вспомнить это историческое решение, принятое в результате диалога, открытой дискуссии. Переяславская Рада – не просто день в истории, а ключевой момент бурного исторического периода, начавшегося восстанием Богдана Хмельницкого в 1648 году, продолжившегося самой Переяславской Радой, состоявшейся в 1654-м, и завершившегося Договором о вечном мире между Речью Посполитой и Русским Царством в 1686 году, по которому Польша отказывалась от протектората над Запорожской Сечью. Именно этот договор, по которому Русское царство выкупило город Киев у Польши за 146 тысяч рублей и урегулировало другие территориальные претензии, принес мир на нашу землю. И где была бы сегодня столица Украины без решения выкупить Киев – большой вопрос, над которым делящие историческое наследство в Украине предпочитаются не задумываться.

А кроме того, Переяславский договор юридически закрепил границы Войска Запорожского, или Гетманщины, ряд особых ее прав, структуру местного самоуправления и власти Гетманщины вообще, привилегии и право Войска Запорожского на внешнюю политику. И хотя Киевская Русь ‒ героический и важнейший период, можно с уверенностью говорить, что без Гетманщины сегодняшней Украины, такой, какой мы ее знаем, не могло бы существовать.

Огромное значение Переяславская Рада имела и для сохранения православия: ее участники делали свой выбор, не желая изменять православной вере. И это стало определяющим фактором их выбора.

И поэтому дата 18 января навсегда останется днем объединения, днем открытого диалога о будущем родной страны, днем единства украинского и русского народов. И встань тогда из могил князья Киевской Руси, для которых единое государство протянулось от Корсуни и Коломыи до Ладоги, вряд ли они бы возразили против такого решения их наследников-казаков.

Председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Виктор Медведчук