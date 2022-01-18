В американском городе Тиффин преступник случайно угнал транспортное средство с пассажиром в салоне. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Владелец белого седана Audi A4 2012 года выпуска вместе с другом приехал к автомобильному дилеру для обмена на новое авто. Товарищ решил подождать водителя и уснул в машине.

Отмечается, что угонщик воспользовавшись ключами, оставленными в замке зажигания, украл машину. Во время поездки пассажир проснулся, однако не давал ничего о себе знать после чего вызвал на место экстренные службы, злоумышленника оперативно задержали.

Читайте также, что под Киевом после свидания "кавалер" украл автомобиль девушки. Событие произошло 13 января в Ирпене, на поиски авто сразу были ориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района, копы разыскали авто за считанные часы.

Кроме того, в Киеве в ночь на воскресенье работник автомойки угнал автомобиль Lexus своего клиента и на скорости влетел в отбойник на въезде в Борисполь. Информация о ЧП передана в Главное управление Национальной полиции Киева.