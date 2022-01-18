Пігулки проти Ковіду затвердили в Канаді. Ліки "Паксловід", розроблені компанією Pfizer, рекомендують застосовувати в разі легкої та середньої форми захворювання. І поки що лише дорослим пацієнтам. Лікуватися таблетками проти Ковіду можна навіть удома. Препарат затвердили в Канаді за пришвидшеною схемою.