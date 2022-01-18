Пігулки проти Ковіду затвердили в Канаді [ Редактировать ]
Пігулки проти Ковіду затвердили в Канаді. Ліки "Паксловід", розроблені компанією Pfizer, рекомендують застосовувати в разі легкої та середньої форми захворювання. І поки що лише дорослим пацієнтам. Лікуватися таблетками проти Ковіду можна навіть удома. Препарат затвердили в Канаді за пришвидшеною схемою.
по теме
Лікуватися таблетками від ковіду можна вдома.
У разі отримання посилок - людей закликають відкривати їх на вулиці в захисних рукавичках, а упаковування викидати.
Таке заявив спеціальний представник ВООЗ із питань Covid-19 - Девід Набарро. На його думку, нинішній сплеск інфікувань штамом "Омікрон" у Сполученому Королівстві може стати останнім.
Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
У ближайших помощников Папы Франциска обнаружили коронавирус