В центре города Днепр мужчина вышел из такси и внезапно провалился в глубокий люк. Об этом сообщает местный телеканал "Днипро ТВ".

Страшный инцидент произошел на улице Старокозацкой, 63, куда мужчина приехал на такси. Водитель неудачно припарковал авто напротив военного госпиталя. Выходя из машины, пассажир провалился в трехметровый канализационный люк.

Отмечается, что водитель автомобиля такси помог вытащить мужчину из люка и оставался с семейной парой до приезда скорой. Пострадавшего осмотрели медики и диагностировали ушиб бедра и колена. Известно, что пострадавший решил написать заявление в полицию. За люк отвечает расположенная рядом гостиница.

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Кроме того, на одном из курортов Полтавской области 38-летняя женщина познакомилась с 30-летним охранником дома отдыха, что закончилось трагически. Пьяный садист жестоко избил женщину и бросил ее в канализационный колодец.

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